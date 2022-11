Preturile mondiale la alimente au scazut in octombrie, pentru a saptea luna consecutiv

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in octombrie, pentru a saptea luna consecutiva, desi s-a inregistrat o crestere a preturilor cerealelor, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, citata de Agerpres. In octombrie,…

- Prețurile petrolului au scazut vineri, 21 octombrie, pe masura ce optimismul cu privire la o posibila creștere a cererii de energie in China s-a estompat. Piața cintarește și temerile de inflație puternica, relateaza de RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pe petrol Brent au scazut…

- Prețurile petrolului au scazut luni, 10 octombrie, intrerupand o creștere de cinci zile, pe masura ce investitorii au obținut profit. Petrolul devine mai ieftin din cauza temerilor de recesiune globala, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent pentru decembrie…

- O veste buna vine de la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care a anunțat ca indicele global al prețurilor produselor alimentare a continuat sa scada și in septembrie. Scaderea s-a produs in ciuda unei ușoare creșteri a cerealelor, care a fost compensata de reducerea…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in septembrie, pentru a sasea luna consecutiv, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura.

- Preturile petrolului au scazut marti cu aproape 1-, inversand castigurile initiale, din cauza unei cresteri neasteptate a preturilor de consum din Statele Unite, in luna august, care mareste probabilitatea unei noi majorari semnificative a dobanzii cheie de catre Rezerva Federala, saptamana viitoare,…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si august, pentru a cincea luna consecutiv, coborand si mai mult fata de maximul istoric atins in martie, reluarea exporturile ucrainene de cereale contribuind la imbunatatirea perspectivelor aprovizionarii, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in luna iulie, pentru a patra luna consecutiva, coborand si mai mult fata de maximul istoric atins in luna martie, gratie in special declinului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite…