- SUA da in judecata China, prin intermediul mai multor avocați care au intreprins demersurile necesare. Scandalul este legat de pandemia care a avut ca punct de plecare China, iar despagubirile cerute sunt de trilioane de dolari, anunța dailymail.co.uk. Firma de avocatura ii acuza pe chinezi de neglijența…

- Pandemia de Covid-19 s-a soldat cu cel putin 160.685 de morti in lume de la aparitia noului coronavirus in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de France Presse pornind de la surse oficiale pana duminica, la ora 11.00 GMT.

- Criza mondiala de alimente a incetat sa mai fie un simplu scenariu luat in calcul de analiștii economici. Semne ingrijoratoare vin din toata lumea. In Statele Unite, gigantul Smithfield Foods Inc. a anunțat ca va opri complexul de procesare a carnii de porc din Dakota de Sud. Nu va gandiți ca e vorba…

- Pandemia de COVID-19 schimba radical fața orașelor. Fermierii urbani și gradinile de pe blocuri se inmultesc in contextul carantinei impuse Masurile de carantina impuse din cauza pandemiei de coronavirus determina din ce in ce mai multi locuitori ai oraselor sa cultive fructe si legume in casele lor,…

- La nivel mondial, preturile produselor alimentare, la nivel mondial, au scazut brusc in luna martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, cererile adresate producatorilor de alimente au fost tot mai putine. In Romania, prețurile de la rafturi sunt tot mai mari, iar Guvernul Orban nu considera ca plafonarea…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut semnificativ in martie, din cauza reducerii cererii, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) si a declinului pretului la titei, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in februarie, dupa patru luni de crestere succesiva, in urma declinului pretului uleiurilor vegetale, al carnii si al cerealelor, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- Preturile petrolului au scazut la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza epidemiei din China. Cotatiile sunt cu peste 25% mai mici Preturile petrolului au scazut luni la cel mai redus nivel din ultimele 13 luni, din cauza cererii mai scazute provocate de epidemia din China. În contextul…