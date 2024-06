Stiri pe aceeasi tema

- Multe organizații straine, precum Forumul Economic Mondial (WEF) și Organizația Națiunilor Unite (ONU), au demonizat industria agricola in ultimii ani. In același timp, acestea au cerut limitarea sau interzicerea consumului de carne și produse lactate de catre public. WEF, ONU și politicienii cu o agenda…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar.In luna aprilie a acestui an, acest indice s-a situat…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a anuntat vineri ca indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut si in luna aprilie, pentru a doua luna consecutiv, ca urmare a majorarii preturilor la carne, uleiuri vegetale si cereale, transmite Reuters, conform…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut si in luna aprilie, pentru a doua luna consecutiv, ca urmare a majorarii preturilor la carne, uleiuri vegetale si cereale, a anuntat, vineri, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, conform…

- Scumpirile alimentelor nu se menifesta doar in țara noastrp, ci la nivel global. Indicele global al preturilor produselor alimentare a revenit pe crestere in luna martie, dupa ce in februarie coborasera la minimumul ultimilor trei ani, ca urmare a scumpirii uleiurilor vegetale, carnii si lactatelor,…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a revenit pe crestere in luna martie, dupa ce in februarie coborase la minimumul... The post TENDINȚA PREȚURILOR Preturile mondiale la alimente au revenit pe crestere in martie, dupa mai multe luni de scadere first appeared on Informatia Zilei .

- Prețurile mondiale ale alimentelor au crescut in martie dupa ce atinsesera in luna precedenta minimul ultimilor trei ani, stimulate de scumpirile din sectoarele uleiurilor vegetale, carnii și produselor lactate, potrivit ultimului indice de prețuri al Agenției ONU pentru Alimentație, transmite Reuters.

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…