Prețurile materialelor de construcții vor scădea. Care e motivul Prețurile materialelor de construcții Prețurile materialelor de construcții, care pana acum se aflau in stagnare, sunt estimate sa scada puternic in acest an pe fondul diminuarii cererii, potrivit platformei Vindem-ieftin.ro, transmite Economedia . Cele mai mari scaderi ale prețurilor se inregistreaza la caramida (-6%), urmata de polistiren și gips carton (-5%), fier-beton (-4%) și acoperișuri (-3%). Potrivit platformei, materialele de construcții ale caror prețuri sunt insa in creștere sunt Oriented Strand Boards (OSB), cu un avans de 6%, și panourile sandwich, al caror preț este in urcare cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

