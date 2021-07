Prețurile materialelor de construcții au explodat! Un economist explică fenomenul Liderii coaliției de guvernare au decis sa modifice legislația astfel incat sa permita modificarea contractelor de lucrari publice dupa ce prețul materialelor de construcții a crescut masiv, a anunțat Ludovic Orban, președintele PNL. “Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel incat sa permitem actualizarea valorii contractului in functie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat luni ca liderii coaliției de guvernare au decis sa modifice legislația astfel incat sa permita modificarea contractelor de lucrari publice dupa ce prețul materialelor de construcții a crescut masiv. ”Am discutat un subiect foarte important – creșterea prețului…

- Potrivit ACAROM, in luna aprilie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +218.6% fața de aprilie 2020, atingandu-se un nivel de 862.226 unitați. Pe primele patru luni din 2021: –au fost inmatriculate un numar de 3,422,439 autoturisme reprezentand o creștere cu +24.4%…

- Testul PCR și carantina sunt cele doua condiții de care ne putem lovi, in aceasta perioada, daca vrem sa organizam o vacanța intr-o țara membra a Uniunii Europene. Din fericire, aproape toate țarile au eliminat carantina pentru cetațenii comunitari, dar testul PCR ramane in vigoare in Franța, Italia,…

- Relaxarea restricțiilor de calatorie in Europa, confirmata deja pentru urmatoarea perioada, a dus la creșterea cererii de bilete de avion. Astfel, in ultimele saptamani, au crescut vanzarile de bilete de avion catre Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Franța și Grecia, releva un studiu.…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza…

- vivo, unul dintre principalii producatori de smartphone-uri la nivel mondial, a intrat pe piata romaneasca la inceputul anului 2021, dupa ce in octombrie 2020 a intrat in Europa pe pietele din: Franta, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania si Polonia.