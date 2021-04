Prețurile materialelor de construcții au explodat. Toate construcțiile, de la autostrăzi, la apartamente se vor scumpi Deși anul trecut statisticile au aratat o situație buna pentru construcții, abia de anul acesta se va simți criza. Prețurile materialelor de construcții au explodat și afecteaza piața, iar o mare parte dintre aceste costuri se vor simți in prețul final al construcțiilor de drumuri, autostrazi, cladiri rezidențiale sau nu, sau reabilitari termice. „Era evident ca se va intampla, nu suntem rupți de societate. E adevarat ca in construcții reacția a fost intarziata, investitorii și-au terminat proiectele, dar au fost mai sceptici in a lansa altele noi. Așa a aparut o anumita nesiguranța. Dar, marea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

