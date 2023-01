Preţurile lui Samsung Galaxy S23 din Europa au fost dezvăluite Cu doar cateva zile inainte de marele debut al lui Samsung Galaxy S23, azi avem parte de o scapare importanta cu privire la preturile telefoanelor din aceasta serie. De aceasta data informatia vine in Germania, confirmand preturile in euro ale celor 3 telefoane. Se pare ca Galaxy S23 cel entry level va porni de la 949 de euro, in versiunea cu 8 GB RAM si 128 GB stocare. Pentru inca 128 GB stocare platiti 1009 euro. Aceste sume sunt cu 10 euro mai mici decat cele scapate pentru telefoanele din Spania. Trecem putin mai sus, la versiunea cu diagonala mai mare si vedem ca Galaxy S23+ va porni de la… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a scos de pe șosea doi șoferi romani ai unui autocar cu 42 de pasageri, in Grunstadt. Erau pe drum aproape non-stop de 30 de ore. Dupa cum a anunțat poliția luni, oficialii au controlat vineri traficul pe autostrazile A61, A6 și A 650 și au condus autocarul din Romania pana la o stație…

- In luna decembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.8% fata de decembrie 2021, atingandu-se un nivel de 897.115 unitati. Per total 2022: au fost inmatriculate 9.256.078 unitați, o scadere cu -4.6% fața de 2021 comparativ cu 2021, au fost inregistrate scaderi…

- Dumitru Prunariu acuza Guvernul Romaniei! Singurul cosmonaut roman a facut in cadrul unei conferințe de presa dezvaluiri. Prunariu a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca Romania nu si-a platit de patru ani contributia sa la Agentia Spatiala Europeana (ESA), desi aceste fonduri…

- De cand nu mai reprezinta o punere in scena a ”bataliei națiunilor”, campionatele mondiale de fotbal și-au pierdut din pasiunea competiționala de altadata. La toate acestea s-a adaugat recent propaganda sexo-marxista, care se vrea a fi identitatea culturala a Europei. Intenția este aceea de a-i exclude…

- Muncitorii greci au intrat in greva miercuri (9 noiembrie), cerand salarii mai mari pentru a combate inflația in creștere, perturband transportul terestru, zborurile și serviciile de feribot. Prețurile ridicate la energie și creșterea costurilor de trai au declanșat greve și proteste in intreaga Europa,…

- Temperaturile din octombrie in Eurpa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Mii de spanioli s-au adunat joi in celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, in primul protest masiv organizat de la inceputul crizei costului vietii, relateaza Reuters. „Nu exista demnitate fara cresterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre acestia arborau pancarte…

- In perioada 10-17 noiembrie, 2022, Sala cu Orga anunța o noua ediție a Festivalul Internațional de Muzica „J.S. Bach” – un eveniment care de mai bine de un deceniu vine sa-l celebreze pe cel mai renumit compozitor din toate timpurile. Programul celei de-a XI-a ediții va cuprinde 4 concerte de o inalta…