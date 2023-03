Preţurile locuinţelor încep să scadă drastic Pietele imobiliare inregistreaza la nivel global o scadere serioasa dupa ani intregi de crestere constanta. Conform celor mai recente date, doua treimi din tarile care fac parte din OECD au inregistrat diminuari semnificative in ceea ce priveste pretul lo Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși iarna inca nu se da dusa de peste tot, in unele ferme agricole primii cartofi extratimpurii au fost deja recoltați și sunt pregatiți de vanzare. Prețul insa este neașteptat de mare.

- Preturile locuintelor in cateva piete importante vor continua sa scada anul acesta, conform unui sondaj realizat de Reuters in randurile analistilor pietei imobiliare. Cresterea ratelor creditelor ipotecare, dupa ce bancile centrale au majorat dobanzile pentru a contracara inflatia ridicata, si boom-ul…

- De la un ambient de poveste, la o cina romantica sau tratamente de relaxare la spa, indragostitii vor putea petrece clipe de neuitat la malul marii. Hotelierii de pe litoral vin in intampinarea oaspetilor cu pachete care de care mai atractive. Preturile pornesc de la 180 lei pe noapte si pot ajunge…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Anul 2022 a fost perceput ca un an al scumpirilor pe piata rezidentiala, iar printre dificultatile imobiliare intalnite de cei aflati in cautarea unei locuinte, pe langa cresterile de pret, s-au regasit si ratele dobanzilor si tarifele la utilitati, scrie stiripesurse.ro . Agentii imobiliari si potentialii…

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Cum arata noul model de inregistrare a contractului de inchiriere a locuințelor și de unde poate fi descarcat Proprietarii de locuințe vor trebui sa se conformeze unor noi modificari in 2023. Impozitul crește cu 40%, iar un nou model de declarație pentru inregistrarea contractului de inchiriere a fost…

- CA SA VEZI…Mafia petardelor si pocnitorilor este foarte activa si face bani frumosi din vanzarile ilegale. In ambele pietele din Barlad, dar in special in cea centrala, se comercializeaza astfel de articole pirotehnice, ba chiar si tigari de contrabanda! Preturile pornesc de la 50 de lei si pot ajunge…