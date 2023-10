Prețurile locuințelor din UE, prima scădere anuală din 2014 Prețurile locuințelor din UE au inregistrat prima scadere anuala din aproape un deceniu, in ciuda unei ușoare reveniri in cele trei luni pana in iunie. Piața imobiliara rezidențiala și-a revenit pe parcursul celui de-al doilea trimestru, cand prețurile locuințelor au crescut cu 0,3%, in ciuda creșterii ratelor dobanzilor, a inflației ridicate și a slabirii economice. […] The post Prețurile locuințelor din UE, prima scadere anuala din 2014 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

