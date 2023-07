Stiri pe aceeasi tema

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au scazut cu 0,7% in primul trimestru din 2023, comparativ cu trimestrul patru din 2022, in timp ce chiriile au crescut cu 0,9%, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- O crestere semnificativa a importurilor de energie in Uniunea Europeana s-a inregistrat intre 2021 si 2022, atat in ceea ce priveste valoarea medie lunara (121%), cat si cantitatea (9%), arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Nivelul preturilor in cazul cheltuielilor de consum finale ale gospodariilor in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE. Cel mai scazut nivel a fost in Romania (58% din media UE), Bulgaria (59%) si Polonia (62%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Eurostat: Preturile productiei industriale au scazut cu 2,9% in Uniunea Europeana, in aprilie. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au scazut cu 2,9% in Uniunea Europeana si cu 3,2% in zona euro, in aprilie, comparativ cu martie, cand s-a inregistrat un declin de 1,3% atat in UE, cat…

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un excedent al balantei comerciale de 24,7 miliarde de euro, fata de un deficit 29,1 miliarde de euro in perioada similara din 2022, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Astfel,…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 7% in Uniunea Europeana si cu 5,9% in zona euro, in martie, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Romania se afla printre statele membre UE cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica…

- Zaharul a fost unul dintre produsele alimentare cu cea mai mare crestere de pret in Uniunea Europeana, in conditiile in care preturile alimentelor au inceput sa urce substantial in 2022. Datele lunare indica o crestere continua a ratelor variatiei anuale incepand din august 2021, ajungand la 61% in…