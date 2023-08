Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu prețurile medii din luna iunie, la 1 august, cele mai mari reduceri aplicate de marile lanțuri de retail s-au inregistrat la fructe și legume. Liber la struguri și prune Prețul strugurilor a inregistrat o scadere medie de aproape 34%, fiind urmat de prune, al caror preț a scazut cu circa…

- Preturile medii ale alimentelor de baza din marile lanturi comerciale au scazut cu pana la 34% in contextul aplicarii ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale. Potrivit datelor prezentate de Consiliul Concurentei, cele mai mari reduceri s-au inregistrat la fructe si legume, dar si pretul…

- Preturile medii ale alimentelor de baza din marile lanturi comerciale au scazut cu pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale, cele mai mari reduceri fiind la fructe si legume, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei.

- Preturile medii ale alimentelor de baza din marile lanturi comerciale au scazut cu pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale, cele mai mari reduceri fiind la fructe si legume, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. “Astfel, comparativ…

- Prețurile medii ale alimentelor de baza din marile lanțuri comerciale au scazut cu valori de pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonanței privind plafonarea adaosurilor comerciale, potrivit datelor analizate și comunicate luni de Consiliul Concurenței.

- A inceput marea ieftinire a produselor de baza! Prețurile de la raft vor fi comparate cu nivelul pe care il aveau la finalul lunii iunie. „Ca sa nu fim induși in eroare, nu o sa comparam prețurile de la 1 august cu cele de zilele trecute, ci cu cele din sfarșitul lunii iunie, in momentul in care a aparut…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca are si o veste buna, primul mare lant de magazine care a scazut deja preturile, inaintea datei de 1 august. El a multumit pentru aceasta decizie, aratand ca parteneriat intre statul roman si retail-eri functioneaza si se ridica la asteptarile…

- ”Avem si o veste buna, primul mare lant de magazine care a scazut deja preturile, inaintea datei de 1 august”, a spus premierul. ”As dori sa le multumesc pentru aceasta decizie si dovedesc ca acest parteneriat intre statul roman si retail-eri functioneaza si se ridica la asteptarile romanilor si a consumatorilor”,…