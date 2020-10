Prețurile la telefonia fixă ar trebui să scadă de la 1 noiembrie 2020 Furnizorii de telefonie fixa sunt obligați ca, de la 1 noiembrie, sa-și reduca cu 30% tariful maxim perceput pentru terminarea apelurilor fixe în propriile rețele, noul tarif maxim fiind plafonat la 0,098 eurocenți/minut, a anunțat vineri autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM). Reducerea acestui tarif se aplica acordurilor de interconectare cu operatorii de telefonie fixa, urmând sa fie reflectata în prețul platit de utilizatorii finali în funcție de politicile comerciale ale fiecarui operator, spune autoritatea.



