Stiri pe aceeasi tema

- Prețuri compensate carburanți. Nicolae Ciuca – premierul Romaniei a anunțat, joi, ca prețurile carburanților vor fi compensate in suma fixa de 50 de bani. Prețurile carburanților vor fi compensate, timp de trei luni. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat mecanismul prin care se va face aplicarea compensarii.…

- Mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților Foto: Sergiu Podina RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coaliția guvernamentala a ajuns la un consens privind un mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților. Acesta urmeaza sa fie anunțat dupa ședința de guvern de astazi…

- Partidul Social Democrat transmite intr-un comunicat de presa ca „Guvernul trebuie sa intervina pentru reducerea prețurilor la carburanți”, fie prin „stabilirea unui preț maximal la clientul final” sau prin „limitarea adaosului comercial pe tot lanțul comercial”.

- In 30 iunie șoferii din toata țara ar trebui sa ia atitudine fața de prețul carburanților. Pe rețelele de socializare a fost creat un event legat de acest protest, iar șoferii din Maramureș care sunt nemulțumiți de cat a ajuns acum sa coste benzina și motorina sunt așteptați sa ia atitudine. „E timpul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat de institutia financiara internationala.Economia…

- ”Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta care permite ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile! Documentul initiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este foarte important inclusiv pentru…

- Veste proasta pentru șoferi: politele RCA s-au scumpit din nou cu aproape 200 de lei, pentru unele categorii de conducatori auto. Guvernul trebuia sa plafoneze preturile, dar nu a mai aprobat aceasta masura. Surpriza neplacuta ii afecteaza pe tineri, categoria cea mai afectata de aceste scumpiri. Cu…

- Prețurile la raft au explodat in ultima perioada. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca Guvernul a intervenit prin plafonarea prețului la energie electrica și gaze, iar aceasta masura a atenuat cheltuielile mari ale producatorilor, pentru