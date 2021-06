Președintele Camerei Deputaților a avut discuții cu ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, pe tema creșterii accelerate a prețurilor la materialele de construcții, problema care afecteaza proiectele de investiții. Ludovic Orban a declarat, joi, ca din cauza faptului ca prețul materialelor de construcții a crescut chiar și cu 100%, constructorii nu vor putea sa iși finalizeze lucrarile. […] The post Prețurile la materialele de construcții au explodat. Ludovic Orban, discuții cu ministrul Dezvoltarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .