Prețurile la locuinţe în România au crescut peste media UE Prețurile la locuinte Preturile la locuinte au scazut cu 0,4% in zona euro si au crescut cu 1,3% in UE, in primul trimestru din 2024, comparativ cu perioada similara din 2023, arata datele colectate prin Indicele preturilor locuintelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres . In trimestrul patru din 2023, preturile la locuinte au scazut cu 1,2% in zona euro si au crescut cu 0,2% in UE. In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, sapte au raportat scaderi anuale ale preturilor locuintelor in primul trimestru din 2024, iar 19 cresteri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

