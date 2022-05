Prețurile la îngrășăminte, record absolut Deja nu mai este o noutate… Ingrașamintele au ajuns la prețuri astronomice, iar prețurile acestora bat record dupa record. Și asta pentru ca prețurile la materiile prime care constituie piața ingrașamintelor – amoniac, azot, nitrați, fosfați, potasiu și sulfați – au crescut undeva intre 30 și 50% de la inceputul anului pana acum. Penuria de aprovizionare alimentata de conflictul dintre Ucraina și Rusia, impreuna cu o serie de factori preexistenți, a dus prețurile la ingrașaminte la niveluri record, potrivit CNBC, preluat de financialintelligence. Astfel, prețurile materiilor prime care constituie… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

