- Consumul final de energie electrica a fost in primele trei luni din 2021 de 14,207 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 11,9%,…

- Ai libertatea sa alegi oricand o oferta concurențiala; Poți incheia online un contract nou cu minimul de documente; Nu vei ramane fara energie electrica sau gaze naturale daca nu optezi pentru o oferta din piața libera; Liberalizarea pieței de energie inseamna ca prețurile pentru energia electrica și…

- Productia interna de energie a scazut, in primele doua luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cu 266.400 tone echivalent petrol (tep), pana la 3,063 milioane tep, in timp ce consumul final de energie electrica a fost cu 2,9% mai mic, raportat la perioada de referinta, arata…

- Orice locuința consuma energie electrica, gaze sau servicii de telefonie, streaming și internet. Toate acestea atrag cheltuieli, care de multe ori pot fi apasatoare. Din fericire, multe dintre cheltuieli ar putea fi evitate prin simpla respectare a unor reguli simple. Cele mai multe economii se pot…

- Energia electrica s-a scumpit cel mai mult in luna februarie a acestui an comparativ cu februarie 2020, cu un avans al pretului de 17,2%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate joi. Pe segmentul marfurilor alimentare, cea mai semnificativa crestere de pret a fost consemnata…

- Resursele principale de energie primara in anul 2020, au totalizat 31.442,2 mii tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 3.809,8 mii tep fata de anul 2019.Productia interna de energie a insumat 17.981,9 mii tep, in scadere cu 1.953,7 mii tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul…

- Consumul final de energie electrica in anul 2020 a fost de 53,462 miliarde kWh, cu 3,3% mai mic fata de anul 2019, iluminatul public inregistrand o scadere cu 11%, iar consumul populatiei o crestere cu 5,1%, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.…

