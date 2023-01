Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale in Europa au inregistrat prima creștere saptaminala de la inceputul lunii decembrie. Prețul la hub-ul TTF din Olanda vineri, 20 ianuarie, a crescut cu 10% pina la 67 de euro pentru un megawatt ora (aproximativ 760 de dolari pentru o mie de metri cubi). Despre acest lucru a…

- „Dincolo de diferențele uneori foarte pronunțate intre regiuni, piața imobiliara din țarile dezvoltate pare pregatita sa inițieze sau, in jurisdicțiile mai avansate, sa continue ajustarea prețurilor, in special acolo unde avantul inregistrat in anii anteriori a fost mai pronunțat.”, estimeaza Claudiu…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, in urma majorarii importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), chiar daca regiunea se confrunta cu temperaturi scazute, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au fluctuat miercuri dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, transmite Bloomberg,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut puternic joi dimineata, in conditiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la cresterea cererii de gaze si va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusesti, scrie agenția…

