Prețurile la gaze naturale și electricitate au scăzut în Europa Preturile europene de referinta la gaze naturale au scazut, luni, pentru a patra zi consecutiv, pe fondul asteptarilor potrivit carora livrarile americane de gaze lichefiate vor calma piata, la acestea adaugandu-se si faptul ca traderii iau in calcul evolutiile meteo favorabile si riscurile la adresa cererii de energie provocate de varianta Omicron a coronavirusului, transmite […] The post Prețurile la gaze naturale și electricitate au scazut in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au scazut luni, pentru a patra zi consecutiv, pe fondul asteptarilor potrivit carora livrarile americane de gaze lichefiate vor calma piata, la acestea adaugandu-se si faptul ca traderii iau in calcul evolutiile meteo favorabile si riscurile la adresa…

- Procentul cazurilor globale cu varianta Delta a coronavirusului este in scadere, pentru prima data de cand i s-a dat acest nume in aprilie, in timp ce noua varianta Omicron isi continua avansul, fiind deja prezenta in focarele cu transmitere comunitara, a transmis, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Inca 4 cazuri de infectare cu varianta OMICRON a coronavirusului au fost confirmate in Romania, in urma secventierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare “Cantacuzino”, anunta Ministerul Sanatatii (MS). “Este vorba despre sportivul al carui rezultat partial indica o suspiciune…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile…

- Potentiala escaladare a tensiunilor care exista in regiune, pe fondul “cresterii posturii asertive” a Rusiei si al folosirii actiunilor hibride, ramane pentru Romania un subiect “major de ingrijorare” privind securitatea nationala, a afirmat, joi, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu,…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a anunțat ca, in urma solicitarilor mai multor state, printre care și Romania, Comisia Europeana a prezentat astazi o recomandare de masuri, care sa permita tuturor țarilor afectate din cadrul UE sa intervina rapid la nivel național pentru…