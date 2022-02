Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg. Luni, la Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze cu livrare in luna urmatoare, un indicator de referinta in Europa, erau in scadere cu 5,6% pana la 69,60 euro pentru un Megawat-ora in jurul orei 9.06 a.m. Casa Alba a confirmat ca presedintele american a fost de acord in principiu sa se intalneasca cu omologul sau rus, asa cum a propus presedintele francez Emmanuel Macron,…