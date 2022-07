Stiri pe aceeasi tema

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au inregistrat luni o scadere de pana la 12%, dupa ce Canada a anuntat ca va permite exportul unei turbine importante pentru principalul gazoduct care transporta gaze naturale rusesti spre Germania, transmite Bloomberg.

Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.

Reducerea livrarilor de gaz rus catre Europa via Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta un ''atac'' care urmareste ''semanarea haosului pe piata europeana a energiei'', a afirmat marti ministrul german al Economiei si Climei, Robert Habeck, relateaza AFP.

Livrarile de gaze rusesti catre Europa au fost vineri sub nivelul cererii, evolutie care coincide cu un val de caldura timpuriu care a cuprins sudul continentului, alimentand ingrijorarile ca ar putea avea dificultati sa isi refaca stocurile inainte de sezonul de iarna, transmite Reuters.

Pretul gazelor pentru europeni cresc semnificativ pe masura ce Rusia incearca sa amplifice criza energetica a continentului si sa-i puna pe marii lideri europeni fata in fata cu scenariul unei Europe care este fortata se functioneze fara gaz rusesc, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax.

Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE, informeaza AGERPRES.

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

India se orienteaza catre firmele locale si catre tarile din Europa de Est pentru echipamente militare si munitie, in conditiile in care cel mai mare cumparator de arme rusesti din lume cauta furnizori alternativi, scrie Reuters, citat de Ziarul Financiar.