- Banca Nationala a Romaniei a majorat la 5,6% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si la 3,4% pentru sfarsitul anului viitor, conform unei prezentari realizate luni de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres. Estimarea inflației pentru finalul acestui an…

- Prețurile pentru odihna in Turcia, in comparație cu anii precedenți, au revenit acum la nivelul anului 2019, care a fost inainte de pandemie. Despre aceasta pentru Noi.md a anunțat un agent turistic din țara noastra, precizand ca, anul trecut, prețurile pentru odihna in Turcia au fost mai mici, pentru…

- (P) Cum sa te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrica? Inflația este o realitate economica in Romania, cu care ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Din fericire, inflația este ținuta sub control in ultima perioada, insa post-pandemie observam ca aproape toate produsele și serviciile tind…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise. Intrebat inainte de sedinta coalitiei de guvernare daca vor exista noi…

- Peste 90% dintre copiii care au avut nevoie de terapie psihologica in ultimul an au dezvoltat tulburari emotionale legate de contextul pandemic, arata un studiu al organizatiei Salvati Copiii Romania. Potrivit studiului, un copil din trei s-a confruntat cu stari de anxietate si a avut nevoie de consiliere…

- Piețele financiare americane au inchis intr-o nota pozitiva luna mai, in ciuda unei inflații mai mari decat se anticipa, investitorii așteptand sa vada daca este vorba intr-adevar de un fenomen tranzitoriu, precum anticipeaza autoritațile care stabilesc politicile monetare, scrie Ionuț Paulenco, analist…

- Numarul de decese in exces (supramortalitatea) cauzate de pandemie este de pana la trei ori mai mare decat numarul deceselor atribuite COVID-19, a precizat, vineri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu prilejul publicarii raportului sau anual referitor la statisticile sanitare mondiale, potrivit…

- De la 1 iulie, prețurile la gaze și energie electrica s-ar putea majora cu 20 și, respectiv, 10 la suta. Experții ne recomanda sa alegem cu atenție furnizorul de energie și tariful pana la acea data, cand piața se liberalizeaza.