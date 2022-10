Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la energie electrica pentru consumatorii casnici au crescut in prima jumatate a anului 2022 in aproape toate statele membre UE. Cele mai mari scumpiri la energie s-au inregistrat in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), potrivit datelor Eurostat care iau in calcul preturile in monedele…

- Preturile la energie electrica pentru consumatorii casnici au crescut in prima jumatate a anului in aproape toate statele membre UE, cele mai mari scumpiri fiind in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), potrivit datelor Eurostat care iau in calcul preturile in monedele locale. Potrivit…

- Banca Mondiala a prognozat miercuri ca preturile la energie vor scadea cu 11% in 2023, dupa un salt de 60% in acest an ca urmare a invaziei rusesti din Ucraina, dar a adaugat ca o cresterea economica mondiala mai lenta precum si restrictiile impuse in China din cauza Covid ar putea duce la o scadere…

- Inflația a continuat sa creasca in zona euro, atingand nivelul de 10,0% in luna septembrie, conform datelor preliminare anunțate vineri de Oficiul pentru Statistici al Uniunii Europene (Eurostat). Prețurile de consum din cele 19 țari care folosesc euro ca moneda au atins o rata anuala de 10% in septembrie,…

- Planul prin care Uniunea Europeana intenționeaza sa lupte impotriva prețurilor mari la energie va permite statelor membre sa scada consumul de electricitate in procente mai mici decat propunerea anterioara, scrie Bloomberg , care citeaza ziarul italian Corriere della Serra. Acesta a prezentat un nou…

- O drona propulsata cu energie solara s-a prabusit in Statele Unite dupa un zbor de 64 de zile, depasind de peste doua ori precedentul record stabilit de un dispozitiv aerian fara pilot, au anuntat marti armata si mass-media americane, relateaza AFP.

- Preturile in crestere la energie si gaze, piedici pentru industrie: Cel mai mare combinat de produse chimice din Romania inchide temporar activitatea Preturile in crestere la energie si gaze, piedici pentru industrie: Cel mai mare combinat de produse chimice din Romania inchide temporar activitatea…

- Topul scumpirilor din Romania. Prețurile la energie, combustibili, alimente și servicii lovesc in bugetele familiilor de romani Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,10% in luna iulie a acestui an fata de iulie 2021, potrivit datelor publicate…