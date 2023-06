Pentru ca a fost obligata de Comisia Europeana sa-și inchida toate capacitațile de producție a energiei pe carbune, Romania a ajuns sa aiba unul dintre cele mai mari prețuri, fapt care a și avut drept consecința prabușirea economica. Prețurile energiei in țara noastra sunt mai mari decat in Islanda și decat in toate țarile est-europene. […] The post Prețurile la energie in Romania, mai mari decat in Islanda și toate țarile est-europene first appeared on Ziarul National .