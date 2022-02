Prețurile la energie: Berlinul, cel mai mare preț pe kilowatt-oră / Kievul, cel mai mic / Creșteri mari la București Conform indicelui lunar al prețurilor la energie pentru uz casnic (HEPI) elaborat de autoritațile de reglementare a energiei din Austria și Ungaria în cooperare cu compania &"VaasaETT&" și care înregistreaza prețurile pe kilowatt-ora în gospodariile din 33 de orașe europene, cel mai scump oraș din cele 33 este Berlinul, care are un preț de 50 de cenți pe kilowatt-ora, potrivit grecilor de la Oikonomikos Tahydromos, citați de Rador.

Datele cu privire la prețurile din indicele HEPI au fost colectate în ianuarie și au fost publicate la începutul acestei luni.

Prețul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul apartamentelor din București au crescut semnificativ in 2022. Cauzele acestei majorari sunt reprezentate de costul ridicat al materialelor de constructii, cat si faptul ca in 2021 nu s-au eliberat autorizatii de constructii, fapt ce va impacta stocul dar si pretul imobilelor. Preturile pentru…

- Pretul mediu al biletelor de avion a fost, in 2021, cu 19% mai mare decat in anul anterior, iar in topul celor mai populare destinatii pentru romani s-au aflat Romania, Marea Britanie si Italia, reiese dintr-o analiza de piata intocmita de agentia de turism online eSky. Reprezentantii companiei subliniaza…

- În urmatoarele 24 de ore, Republica Moldova se afla sub avertizare de cod galben de vânt si temperaturi scazute. La Briceni si Soroca se vor înregistra minus 6 grade, iar la Balti si Orhei minus 5. La Tiraspol sunt prognozate minus 3 grade, la Leova minus doua, iar la Comrat si…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30-, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- „Un activist care incearca sa curețe aerul toxic al Romaniei” – este descrierea sub care publicația regionala BalkanInsight il introduce pe Octavian Berceanu pe lista „eroilor din 2021 – oamenii care au facut diferența” in care se afla cate o personalitate marcanta din fiecare țara parte a regiunii.…

- Șapte dintre sportivii secției de Taekwondo din cadrul CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud au obținut medalia de aur și titlul suprem la „Balkan Taekwondo Championship”, competiție gazduita de capitala Romaniei. Șapte sportivi din Bistrița-Nasaud inscriși la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud au cucerit medalia…