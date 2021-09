Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la energie continua sa creasca si ating niveluri record, ca urmare a majorarii cotatiilor la gazele naturale si a preturilor certificatelor verzi, ceea ce a determinat autoritatile din mai multe state europene sa anunte masuri de sprijin pentru a face facturile suportabile pentru consumatorii…

- Guvernul italian intentioneaza sa foloseasca fondurile publice pentru a reduce impactul cresterii preturilor la utilitati, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Administratia premierului Mario Draghi a cheltuit deja aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,40 miliarde…

- Preturile record la electricitate inregistrate in prezent in tarile membre ale Uniunii Europene arata ca blocul comunitar trebuie sa renunte la combustibilii fosili si sa accelereze tranzitia la energia verde, a declarat marti vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, informeaza Reuters.…

- Parlamentul European a adoptat cu 387 voturi pentru, 123 de abtineri si 161 voturi impotriva Rezolutia privind drepturile LGBTIQ in Europa. Rezoluția cere, printre altele, respectarea dreptului la viata de familie si casatorie, recunoasterea statutului parental pentru persoanele LGBTI si protejarea…

- Austria intentioneaza sa blocheze eventuala participare a Turciei la proiecte de aparare ale Uniunii Europene, Guvernul de la Viena argumentand ca Administratia de la Ankara nu respecta drepturi fundamentale comunitare, informeaza publicatia Die Welt. Turcia a propus in luna mai sa participe la un proiect…

- Trei suspecți au fost arestați in cazul jurnalistului de investigatii impușcat, miercuri, pe o strada din Amsterdam, in Olanda. Peter de Vries este in stare grava. Episodul a fost condamnat in mod ferm de importanti oficiali europeni, precum si de regele Olandei. Reporterul a fost atacat in momentul…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…