- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a anunțat vineri ca semnarea acordului intre Rusia și Ucraina, care va permite exportul a milioane de tone de cereale din porturile blocate de la Marea Neagra, va atenua criza alimentara globala, relateaza CNN. ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca „un document final” va fi pregatit in scurt timp pentru a permite reluarea exporturilor ucrainene de cereale prin Marea Neagra, in urma negocierilor desfasurate saptamana aceasta de Rusia, Ucraina, Turcia si ONU, transmite AFP.

- Liderii de la Moscova și Kiev au purtat luni discuții separate cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan despre planurile de redeschidere a unor coridoare pentru exportul in siguranța a granelor din Ucraina prin Marea Neagra, scrie Politico. Speranțele ca parțile implicate sa ajunga la o ințelegere…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a sosit marti seara in Turcia pentru a discuta despre stabilirea de coridoare maritime pentru a facilita exporturile de cereale in Marea Neagra. Lavrov urmeaza sa se intalneasca miercuri cu seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu. In centrul negocierilor, posibilitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Ucraina și UE au discutat despre luarea unor ”masuri imediate pentru a debloca porturile ucrainene in vederea exportului de cereale”, dupa ce blocada rusa a porturilor din Marea Neagra i-a forțat pe exportatorii de cereale sa gaseasca alte soluții pentru transportul marfurilor, transmite BBC. Discuțiile…

