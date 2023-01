Prețurile la cele mai consumate alimente de români au explodat In ultima perioada, trei dintre dintre alimentele pe care romanii le consuma foarte des au cunoscut scumpiri semnificative. Este vorba, mai exact despre alimente precum paine a, laptele si carnea. Datele oferite de Institutului National de Statistica (INS) , arata ca prețurile celor mai consumate alimente , precum painea, laptele si carnea au crescut cu 25%, 31% si, respectiv 17%. In decembrie, prețurile alimentelor au cunoscut o creștere de +22%, dar cel mai mult s-a scumpit curentul electric (+45%) și gazele naturale (+35%). Tot in luna decembrie, alimentele s-au scumpit cu +1,2%, in timp ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

