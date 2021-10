Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile la carburanți continua și astazi. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu 7 banuți mai mult iar pentru cel de motorina 4 banuți mai mult, potrivit noilor prețuri afișate astazi de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica. Șoferii vor plati 18,76…

- Scumpirile la carburanți continua și astazi. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu 7 banuți mai mult iar pentru cel de motorina 4 banuți mai mult, potrivit noilor prețuri afișate astazi de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info.…

- Scumpirile la carburanți continua și astazi. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu 7 banuți mai mult iar pentru cel de motorina 4 banuți mai mult, potrivit noilor prețuri afișate astazi de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- In acest weekend carburanții vor costa cu doi bani mai mult, transmite Noi.md. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabili un preț de 21,63 lei pentru benzina și 18,67 lei pentru motorina. Amintim ca din septembrie ANRE stabilește zilnic prețul plafon la benzina și motorina.

- Prețul la benzina depașește pragul psihologic de 21 de lei. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a publicat plafonul pentru ziua de vineri, 8 octombrie. Astfel, un litru de benzina va costa 21,06 lei, cu 8 bani mai mult decat azi. Motorina se scumpește cu 11 bani și ajunge sa coste…

- Motorina se scumpește de o saptamana, zilnic și se apropie cu pași vertiginoși de prețul unui dolar pentru un litru. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat astazi prețuri de referința mai mari pentru motorina și un pic mai mici decat ieri, pentru benzina.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a organizat astazi, o conferința de presa referitor la situația privind prețurile la carburanți, modalitatea de stabilire a acestor prețuri și efectele noii legi, care a fost pusa in aplicare in luna septembrie 2021.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) dezminte declarațiile aparute in presa, care citeaza analiștii independenți, referitor la evoluția prețurilor la carburanți și recentele propuneri de modificare a prevederilor Legii nr. 461 privind piața produselor petroliere. Intr-un comunicat…