Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la stațiile de carburanți din București, un litru de motorina se vinde cu valori intre 7.90 si 8.10 lei, potrivit Peco-onlie. Benzina standard se vinde in marile rețele cu prețuri cuprinse intre 6.63-6.78 lei, ceea ce insemna ca se pastreaza diferența de peste 1 leu/litru intre cele 2 tipuri…

- Prețul motorinei continua sa creasca, in timp ce benzina este mai ieftina decat in urma cu o zi. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.38 lei/l și 8.82 lei/l.Preturile carburantilor afisate includ reducerea de 50 de bani/litru, reducere evidentiata pe…

- ANRE a stabilit noile prețuri pentru benzina și motorina, pentru ziua de maine, 10 august. Benzina se ieftinește cu 24 de bani, iar motorina cu 23 de bani. Astfel, benzina va costa 26,79 de lei, iar motorina 26,25 de lei.

- „Prețul la pompa a ajuns sub prețul la care incepusera scumpirile. Din ce am vazut astazi, trecand pe langa o stație de carburanți, am vazut parca 7,70 lei - prețul benzinei, sub 7,80 cat era inainte", a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Dupa o luna de la intrarea in vigoae a ordonanței de urgența data de Guvern care prevede compensarea cu 50 de bani a prețului la carburanți, prețurile la benzina și la motorina au continuat sa scada. Carburanții standard se vand la inceputul lunii august cu prețuri cuprinse intre 8.29 lei per litru…

- La o luna de la intrarea in vigoare a ordonanței de urgența data de Guvern care prevede compensarea cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au continuat sa scada. Carburantii standard se vand la inceputul lunii august cu preturi cuprinse intre 8.29 lei/l și 9.10 lei/l,…

- Petrom a mai redus azi prețurile la carburanți. Prețurile motorinei si ale benzinei au scazut cu 5 bani pe litru. Este a patra ieftinire de la compensarea cu 50 de bani instituita de Guvern. Pretul benzinei a scazut sub 8 lei pe litru. De exemplu, la stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București,…

- La trei saptamani de la intrarea in vigoare a ordonanței de compensare cu 50 de bani a prețului la benzina și motorina, prețurile la carburanți au scazut ușor, in medie cu 20 de bani litrul de benzina și cu 12 bani cel de motorina, potrivit datelor analizate de HotNews.ro.