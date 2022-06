Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Canada, a doua țara dupa Rusia cu cea mai numeroasa comunitate de ucraineni, și-a exprimat de mai multe ori intenția de a identifica soluții pentru a ajuta Ucraina sa exporte cereale, iata ca vine și reacția Asociației Naționale a Industriilor de Morarit și Panificație (ANAMOB): „Puneți bani…

- Canada este pregatita sa trimita nave in Romania pentru a exporta graul blocat in Ucraina de invazia rusa, a declarat ministrul canadian al afacerilor externe, Melanie Joly, in cadrul unei teleconferinte cu presa, dupa incheierea unei vizite in Germania si Belgia, unde a participat la reuniunea ministrilor…

- Cluj-Napoca a ajuns din nou in fruntea orașelor din Romania. De data aceasta, fiind singurul oraș in care prețurile apartamentelor au crescut mai mult decat salariul net . In Cluj-Napoca prețurile de vanzare ale apartamentelor s-au apreciat cu 80%, in termeni reali, in perioada 2015 - 2021, depașind…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 36,5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 36,8% in zona euro, iar, la fel ca si in luna februarie, Irlanda si Romania au inregistrat cele mai

- Cu un avans de 12%, Romania a consemnat a 9-a cea mai mare scumpire de prețuri din Uniunea Europeana, in intervalul de timp amintit, in privința energiei electrice. In ceea ce privește gazele naturale, majorarea a fost de 51%, potrivit Eurostat, a 8-a cea mai mare din UE. Preturile medii la electricitate…

- Prețurile carburanților au crescut constant in Romania, in ultimele trei luni. Daca la inceputul anului, benzina mai ieftina decat la noi gaseam doar in Bulgaria și Polonia, deja la final de martie, coborasem pana pe locul opt la capitolul cel mai mic preț din Uniunea Europeana. Fenomenul scumpirilor…

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…