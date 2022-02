Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii agricoli avertizeaza ca preturile alimentelor s-ar putea tripla in primavara. Aceștia spun ca acesta este unul dintre efectele scumpirilor in lant. Producatorii agricoli susțin ca daca intr-o luna Guvernul nu ia masuri, efectele vor fi foarte grave, de necontrolat, iar prețurile alimentelor…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca Guvernul lucreaza la „un mix de masuri” pentru a contracara prețurile mari la energie. El spune ca deciziile vor fi luate saptamana viitoare. „Eu cred ca vor fi luate deciziile saptamana viitoare. Suntem inca in discuție la nivel de guvern. Este un mix de…

- Piata de asigurari a crescut, in 2021, cu aproximativ 24%, a anuntat luni vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, care a mentionat ca datele sunt neauditate, informeaza Agerpres."Anul 2021, nu vreau sa adaug epitete care sa nasca apoi comentarii dintre…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a afirmat ca o eventuala plafonare a prețurilor ar trebui facuta, de principiu, pentru toate preturile, nu doar pentru alimentele de baza așa cum vor social-democrații. „Va spun foarte clar ca nu s-a discutat. Nu s-a propus. (...) Dar daca se ia o decizie si Guvernul…

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul pregatește un nou proiect Decontarea catre furnizori a sumelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin se va realiza de catre Agenția Naționala de Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) pentru clienții casnici și de catre Ministerul Energiei pentru…

- Polițiștii din Romania, indemnați sa REFUZE verificarea tipurilor de maști purtate de romani. Europol: „Masura aberanta!” Polițiștii din Romania, indemnați sa REFUZE verificarea tipurilor de maști purtate de romani. Europol: „Masura aberanta!” Sindicatul Europol ii indeamna pe polițiștii din strada…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Vesti bune pentru legumicultorii romani, carora Guvernul le pregateste o schema de ajutor prin care vor putea primi pana la 4.000 de euro, programul beneficiind de un plafon de 45 de milioane de euro. Legumicultorii vor beneficia de ajutor de minimis de cel mult 4.000 de euro pentru cultivarea de tomate,…