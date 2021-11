Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care masurile restrictive impuse pe fondul Covid-19 au fost sensibil relaxate pe timpul verii, piața rezidențiala autohtona și-a menținut tendința de creștere și in al treilea trimestru din 2021. Astfel, cel mai recent raport de piața publicat de Imobiliare.ro arata ca, in perioada…

- Prețurile atat la benzina, cat și la motorina, au crescut puternic in ultimul an, in Romania. Pe 30 octombrie 2020 prețul mediu pentru un litru de benzina era de 4,5 lei. Ieri, prețul era de 6,34 lei, ceea ce inseamna o creștere de 40% in doar 12 luni. Situația este asemanatoare cand vine vorba de motorina.…

- Previziuni sumbre pentru prețurile carburnaților. Benzinariile deja au inceput sa nu mai vanda carburanți sub 6 lei litru, iar prețurile vor exploda și mai mult. Mai exact, analiștii estimeaza ca in luna octombrie prețul pentru benzina și motorina va trece de 6 lei litru. Amintim faptul ca in doar 3…

- Prețurile au crescut luna trecuta, trase in sus de majorarile tarifelor pentru energie și combustibili. In august 2021, inflația a ajuns la 5,25%, in comparație cu aceeași luna a anului trecut. Energia electrica, uleiul, gazele și carburanți sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult fața de august…

- Tot mai multi romani sunt interesati de casele in miniatura, care pot fi montate fara autorizatie de constructie. Din pacate, odata cu scumpirea materialelor de constructie din ultimul an, si preturile lor au crescut.

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, ca exista un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarna și, pe langa grabirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, primul ministru a spus ca se iau in calcul și alte compensații pentru familiile cu venituri medii. „Incercam…

- ”Exista acest risc real, un risc real, trebuie sa fim transparenți, de a avea o creștere a prețului la iarna. Am cerut ministrului Energiei sa grabim legea consumatorului vulnerabil. Se afla la Camera Deputaților, aș vrea sa grabim termenele, sa nu intre in vigoare din octombrie 2022, ci de la 1 ianuarie…