Preţurile în sectorul imobiliar vor creşte cu până la 10% în 2020 (studiu) Preturile in sector imobiliar vor creste in anul 2020 cu pana la 10% in zonele cu potential de dezvoltare economica, potrivit specialistilor companiei de birouri imobiliare RE/MAX Romania, citati in cadrul unui studiu de piata dat publicitatii luni. "Raportat la evolutia pietei imobiliare din Romania, aceasta se afla, de o buna perioada de timp, intr-o faza de maturitate si se va mentine astfel. Nu se afla intr-un boom imobiliar, dar nici nu va intra intr-o criza, asa cum s-a speculat in ultima vreme. Doar daca la nivel mondial se vor declansa fenomene imobiliare extreme, atunci, in mod firesc,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

