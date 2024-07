Stiri pe aceeasi tema

- Ca prețurile de pe Litoral au luat-o razna nu mai mira pe nimeni. Insa unele produse sunt cu totul și cu totul aberante. Un exemplu edificator este prețul unei porții de cartofi prajiți, un fel de mancare banal in condițiile in care prețul materiei prime este unul mai mult decat decent. Litoralul romanesc…

- Aurul a avut un preț relativ stabil, in iunie 2024, fara fluctuații mari, incheind luna cu scaderi nesemnificative, pe piețele din America de Nord și China, ceea ce a influențat evoluția globala a tranzacțiilor. Atat prețul aurului LBMA AM in dolari, cat și SHAUPM in RMB au scazut cu 0,7%. In general,…

- Un sondaj publicat vineri, de Consiliul Mondial al Aurului (WGC) arata ca deținerea de aur este o obișnuinta in randul investitorilor profesioniști nord-americani, iar multe dintre beneficiile metalului prețios sunt recunoscute pe scara larga. Sondajul a fost realizat asupra unui numar de 525 de investitori…

- Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a finalizat Sondajul pentru 2024, in randul bancilor centrale, care arata un mare apetit al acestora pentu acumularea a noi rezerve de aur. Bancile centrale au fost cumparatori semnificativi de aur in ultimii ani, pe fondul incertitudinii economice și geopolitice,…

- Prețul aurului, pe piețele mondiale, a inregistrat un nivel maxim istoric, in luna mai, pana la 2.348 de doalari pe uncie (o uncie troy este echivalenta cu 31,1034768 grame), potrivit Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Aceasta este a treia creștere consecutiva de preț, cu 2 la suta, calculat luna,…

- Prețul aurului a inregistrat creșteri, pentru a treia luna consecutiv, in mai, și deși creșterea a fost modesta, poziționarea neta a indicelui COMEX a atins un maximum al ultimilor patru ani, arata o analiza a World Gold Council, remisa, vineri, redacției. Și ETF-urile globale de aur au inregistrat…

- Prețul cuprului a atins maximul istoric. Prețul tonei de cupru a atins cel mai ridicat nivel din istorie, in continuarea unei tendințe de apreciere care dureaza de cateva luni și care este alimentata de intrarea investitorilor financiari pe piața cuprului, in așteptarea unor probleme de aprovizionare,…

- Daca saptamanile trecute prețul cireșelor romanești din piețele turdene era undeva intre 50-60 de lei, acum a scazut la jumatate. Am dat o raita prin piața centrala Turda iar prețul fructelor de „primavara” putem spune ca a scazut considerabil. Daca la apariția lor pe tarabe cireșele romanești de vindeau…