Preţurile globale ale cărbunelui au crescut aproape de niveluri record, din cauza crizei din Ucraina Indicele de referinta pentru carbune Newcastle a crescut cu peste o treime in aceasta luna, pana la 262 de dolari pe tona, alimentat initial de o interdictie de o luna a exporturilor de catre furnizorul de top Indonezia, iar in prezent de ingrijorarile ca orice angajament militar in Ucraina va intrerupe livrarile de gaze din Rusia. Europa se bazeaza pe Rusia pentru aproximativ 35% din gazele sale naturale si se confrunta cu o penurie de gaze din vara trecuta, care a determinat preturile locale sa urce la niveluri record la sfarsitul anului trecut. Preturile gazelor incepusera sa scada in ultimele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva, cea mai lunga serie de castiguri saptamanale inregistrata din octombrie. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,1%, la 90,34 dolari pe baril Maximul sesiunii, de 91,70 dolari pe baril, a fost cel mai ridicat…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Peste 70- dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research. Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3- dintre romani au raspuns…

- „Nu mai suntem invitați la masa, suntem in meniu, suntem pe masa. Sunt convins ca ce se intampla in vecinatatea noastra nu este iminența unei invazii ruse in Ucraina. Rusia nu are niciun interes in acest sens.La ora actuala, nici nu am auzit amenințari din partea Rusiei ca va invada Ucraina, iar Occidentul,…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Livrarile limitate si preturile crescute la ingrasaminte i-au facut pe fermieri sa reduca volumele folosite, ceea ce pune in pericol o serie de culturi agricole importante din intreaga lume, crescand astfel riscurile la adresa securitatii alimentare mondiale, dar si temerile privind inflatia, transmite…

- ”EximBank si compania DMT Marine Equipment, specializata in productia de echipamente navale, au incheiat un acord pentru emiterea de scrisori de garantie bancara in valoare de 1,5 milioane de euro ce vor fi utilizate cu preponderenta in relatia cu partenerii externi ai societatii”, a anuntat banca.…

- Rusia a majorat miercuri fluxurile de gaze spre Europa via Polonia si Belarus, precum si prin Ucraina, atenuand unele dintre temerile privind inasprirea livrarilor inaintea iernii si reducand preturile, transmite Reuters. Saptamana trecuta, fluxurile scazute spre Europa si inversarea fluxurilor…