Prețurile gazelor: Rusia se joacă cu Europa Preturile de referinta la gazele naturale pe piata europeana au inregistrat marti o crestere de peste 30%, livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o agravare a crizei energetice intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi scazute. Yamal, una din principalele conducte pentru transportul de gaze din […] The post Prețurile gazelor: Rusia se joaca cu Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

