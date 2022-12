Prețurile gazelor naturale în Europa revin la nivelurile de dinaintea războiului din Ucrainei. Cum stau lucrurile în SUA Prețurile gazelor naturale europene au scazut miercuri la cele mai scazute niveluri din februarie, deoarece temperaturile blande de iarna, cererea scazuta sezonier și livrarile abundente au contribuit la retragerea referințelor de gaz la niveluri nemaivazute de inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, anunța qcintel.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia preconizeaza sa mențina si in anul 2023 acelasi volum de petrol pompat prin conducta Drujba, care traverseaza teritoriul Ucrainei, a declarat ministrul adjunct rus de externe, Mihail Galuzin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii al Ucrainei nu dezvaluie pierderile suferite de forțele armate ucrainene din motive care tin de știința militara, dar acestea vor fi anunțate dupa incheierea razboiului cu Rusia - susține ministrul adjunct al apararii de la Kiev, Hanna Maliar. Fii la curent cu cele mai…

- Premierul finlandez, Sanna Marin, a spus ca Europa "nu este suficient de puternica" pentru a infrunta de una singura invadarea Ucrainei de catre Rusia și a trebuit sa se bazeze pe sprijinul Statelor Unite, conform BBC, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis un decret prin care aproba o decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev de a interzice desfasurarea pe teritoriul Ucrainei a activitaților organizațiilor religioase afiliate centrelor de influența din Rusia. Fii la…

- Sefii de guvern din Polonia si Lituania si-au reiterat sambata sprijinul pentru lupta Ucrainei impotriva invaziei ruse, la o intalnire cu omologul lor ucrainean Denis Smihal, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Iranul a anuntat ca a incheiat un contractcu Rusia in vederea furnizarii a ”40 de turbine” menite sa ajute industria gazelor naturale rusa, lovita de sanctiuni impuse de Occident din cauza Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, intr-un moment in care Uniunea Europeana se pregateste sa adepte noi masuri destinate sa reduca volatilitatea pe cea mai importanta piata, in incercarea de a contracara criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.…