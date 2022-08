Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea veniturilor, daca se va materializa, va ajuta la sustinerea economiei Rusiei in fata valurilor de sanctiuni occidentale. Aceasta va oferi presedintelui Vladimir Putin numerar pentru a finanta cheltuielile militare sau pentru a creste salariile si pensiile intr-un moment in care economia a…

- Prețul gazelor europene ar putea ajunge la peste 4.000 de euro pentru 1.000 de metri cubi, majorandu-se la iarna, cu aproximativ 60%. Anunțul a fost facut de Gazprom care susține ca va reduce și mai mult producția și exporturile de gaze. Gazprom a anuntat ca preturile europene la gaze ar putea creste,…

- Prețurile gazelor naturale europene au scazut dupa ce Rusia a reluat fluxurile prin conducta Nord Stream 1, cea mai solida legatura a sa cu Europa, dupa 10 zile de intrerupere a activitatii, a raportat Bloomberg. Gazul rusesc curgea in Germania la aproximativ 40% din capacitatea conductei intre 7 a.m.…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au inregistrat luni o scadere de pana la 12%, dupa ce Canada a anuntat ca va permite exportul unei turbine importante pentru principalul gazoduct care transporta gaze naturale rusesti spre Germania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- ”Actionarii au hotarat ca in situatia actuala nu este oportun sa se plateasca dividende pe baza rezultatelor anului 2021. In acest moment, Gazprom prioritizeaza implementarea programului sau de investitii, inclusiv extinderea infrastructurii de gaze in regiunile Federatiei Ruse si pregatirile pentru…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat duminica ca a convenit asupra unui nou contract de furnizare de gaze pe trei ani in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, conform Reuters. „Nu pot vorbi acum despre preț, toate detaliile vor fi convenite cu Gazprom”,…