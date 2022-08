Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de intretinere neprogramate la conducta Nord Stream 1, care trece din Rusia pana in Germania prin Marea Baltica, adancesc o disputa privind gazele dintre Rusia si Uniunea Europeana si amplifica atat riscul unei recesiuni, cat si al penuriei in timpul iernii. Pretul gazelor pe termen de o luna…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In jurul orei 09:15 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Russia tightened its gas squeeze on Europe on Monday as Gazprom said supplies through the Nord Stream 1 pipeline to Germany would drop to just 20% of capacity, according to Reuters. Gazprom said flows would fall to 33 million cubic metres per day from 0400 GMT on Wednesday because it needed to halt…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Kremlinul a anuntat, vineri, ca va creste livrarile de gaze catre Europa daca o turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deservita in prezent in Canada, va fi returnata, relateaza Reuters. Guvernele Ucrainei, Canadei și Germaniei sunt prinse intr-o disputa privind turbina, o componenta-cheie pentru…

- Reducerea livrarilor de gaz rusesc catre Europa prin conducta Nord Stream, decisa recent de Moscova, reprezinta „un atac” care urmareste „semanarea haosului pe piata europeana a energiei”, a spus ministrul german al Economiei, Robert Habeck, citat de digi24.r o .

- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important, in ideea de a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord cu privire la un nou pachet…