Prețurile gazelor naturale au explodat în Europa pentru că Rusia a limitat exporturile Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi scazute. Potrivit traderilor, conducta Yamal, una din principalele conducte pentru livrarea de gaze naturale din Siberia in Europa, continua sa functioneze marti in sistem reverse, pentru a 15-a zi la rand, ceea ce inseamna ca in loc sa trimita gaze naturale rusesti spre Europa, livra gaze din Germania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

