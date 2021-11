Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a avertizat joi cu privire la potentialele represalii impotriva oricaror noi sanctiuni ale Uniunii Europene din cauza crizei migrantilor la granita dintre Belarus si UE, inclusiv prin oprirea tranzitului de gaze naturale si marfuri prin Belarus. Pretul spot al…

- Preturile angro ale gazelor naturale au scazut marti in Europa, dupa reluarea fluxurilor de gaze rusesti catre Germania, marind speranta ca Moscova isi va respecta angajamentul de a creste livrarile si de a atenua ingrijorarile legate de deficitul de oferta si preturi mari inainte de venirea iernii,…

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca criza europeana a gazelor poate afecta Rusia, daca cresterea preturilor va alimenta inflatia, marind in continuare preturile unor produse esentiale, cum ar fi alimentele, sau reducand cererea de carburanti, care sunt o sursa majora de venituri…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- Preturile energiei europene au urcat in ultimele saptamani la maxime multianuale, evolutie determinata de mai multi factori, variind de la preturile extrem de mari ale marfurilor si carbonului pana la productia eoliana scazuta, relateaza CNBC. Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record…

- Lucrarile de constructie la gazoductul Nord Stream 2 s-au finalizat pe 10 septembrie, iar preturile record la gaze naturale, înregistrate în ultima perioada în Europa, ar putea urgenta acordarea aprobarilor necesare pentru demararea livrarilor de gaze între Rusia si Germania…