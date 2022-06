Preţurile gazelor în Europa continuă să crească Pretul gazelor pentru europeni cresc semnificativ pe masura ce Rusia incearca sa amplifice criza energetica a continentului si sa-i puna pe marii lideri europeni fata in fata cu scenariul unei Europe care este fortata se functioneze fara gaz rusesc, scrie Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

