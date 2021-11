Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- Prețul gazelor in Marea Britanie și in Europa s-a prabușit vineri cu pana la o cincime, in urma semnalelor ca Rusia va crește exporturile catre regiune, dupa ce a restricționat livrarile timp de luni de zile relateaza Financial Times. Compania Gazprom a anunțat ca și-a atins obiectivul de…

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca criza europeana a gazelor poate afecta Rusia, daca cresterea preturilor va alimenta inflatia, marind in continuare preturile unor produse esentiale, cum ar fi alimentele, sau reducand cererea de carburanti, care sunt o sursa majora de venituri…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, gratie unor prognoze care arata conditii meteo favorabile si intensificari ale vantului, ceea ce ar urma sa ajute sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situatie tensionata in ultima perioada, transmite Bloomberg.…

- Grupul rus Gazprom a majorat pretul orientativ pentru exporturile sale de gaze naturale in 2021, indicand prudenta fata de volumele pe care le poate livra, in conditiile inrautatirii crizei energetice din Europa, transmite Bloomberg, informeaza Agerpres. Consolidarea stocurilor in Rusia este…

- Explozia prețului gazelor se resimte pe tot globul, iar redresarea economica de dupa criza epidemiologica este pusa sub amenințare. Costurile sunt deja la un nivel record și se așteapta o creștere și mai mare. Populația se confrunta cu o creștere istorica a prețului gazelor, motiv pentru care redresarea…