Prețurile gazelor europene scad la cel mai scăzut nivel de după războiul din Ucraina Prețurile angro ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai scazut nivel de cand Rusia a invadat Ucraina, ceea ce le-a dus la un nivel record anul trecut. O iarna blanda a permis țarilor sa utilizeze mai puțin gaz din stocurile care au fost acumulate in așteptarea reducerilor de aprovizionare din Rusia, care era principalul furnizor al Europei inainte de razboi, anunța www.tuko.co.ke.

