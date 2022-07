Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul de lunga durata dus de Rusia in Ucraina și sancțiunile impuse Moscovei de catre Occident destabileaza Europa. Consecințele se vad tot mai clar in foarte multe țari din UE. Intr-un stat membru al blocului comunitar, prețul gazelor se va tripla. Anunțul a fost facut de experți, care dezvaluie…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat duminica ca a convenit asupra unui nou contract de furnizare de gaze pe trei ani in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, conform Reuters. „Nu pot vorbi acum despre preț, toate detaliile vor fi convenite cu Gazprom”,…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- „Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, creșterea (de 85% - n.red.)a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut, practic de prin septembrie, brusc gazul rusesc a inceput sa creasca, tragand toata piata in sus. Eu am tot spus ca, cu certitudine, acest lucru nu a fost intamplator,…

- „Este cu adevarat ceva ce nu s-a mai vazut, creșterea (de 85% - n.red.)a inceput, practic, e accelerata din ultima parte a anului trecut, practic de prin septembrie, brusc gazul rusesc a inceput sa creasca, tragand toata piata in sus. Eu am tot spus ca, cu certitudine, acest lucru nu a fost intamplator,…

- Prețul gazelor naturale a revenit in Europa la nivelul de dinaintea razboiului din Ucraina. Costurile si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. La Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze au coborat marti dimineata chiar…

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.