Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut pentru a cincea zi consecutiv, traderii fiind mai ingrijorati de cererea redusa decat de riscurile de aprovizionare din Rusia, transmite Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg.

- Preturile petrolului au avut joi o evolutie mixta, dupa ce au fluctuat intre crestere si scadere, investitorii fiind preocupati de aprovizionare si tensiunile geopolitice din Europa, dar si de accelerarea inflatiei, care pune in pericol cresterea economica, transmite Reuters, potrivit News.ro

- ​Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, scrie Bloomberg.

- Prețurile la raft au explodat in ultima perioada. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca Guvernul a intervenit prin plafonarea prețului la energie electrica și gaze, iar aceasta masura a atenuat cheltuielile mari ale producatorilor, pentru

- Dependenta Romaniei de gazele rusesti a crescut vertiginos anul trecut. Ponderea importurilor in consumul total a crescut pana la mai mult de 28-, de la 18,7- in 2020, pentru ca si consumul total a crescut cu 11,8- in 2021 fata de 2020, in ciuda scumpirii gazelor, declansata inca de anul trecut, potrivit…

- Prețurile au crescut de doua sau de trei ori intr-un an, iar veniturile au fost marite cu maximum 10%. Coaliția tot se lauda cu un mix de masuri care ii salveaza pe romani, dupa ce li s-au luat bani cu lopata, ca acum sa li se dea cu lingurița. Cu toate cifrele oficiale de la Institutul Național de…