Prețurile gazelor au crescut cu 18,9% in aprilie, dupa ce s-a aflat despre planurile Rusiei de a converti plata pentru gaz pentru „țarile neprietenoase” in ruble rusești. Astfel, cotațiile la principalul hub european TTF din Țarile de Jos pentru ziua de azi au crescut cu 18,9%, pana la 1374,69 dolari pe mia de metri cubi […] The post Prețurile gazelor au crescut, dupa ce Putin a cerut plata in ruble appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .