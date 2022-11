Stiri pe aceeasi tema

- VERDELOT, Franța: De la invazia Rusiei in Ucraina, prețul graului pe care Julien Bourgeois il macina pentru boulangeries la moara de faina a familiei sale din centrul Franței a crescut cu peste 30%. Factura pentru energia electrica necesara pentru funcționarea morii s-a triplat. Chiar și prețul hartiei…

- Prețurile record ale zaharului in Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele inregistrate in urma cu un an, ca urmare a condițiilor meteorologice extreme și a creșterii costurilor energiei, ii forțeaza pe producatorii de dulciuri sa ia in considerare reducerea producției. Prețul record…

- Observam o anumita inrautatire suplimentara a perspectivei apropiate a inflatiei, daca ne uitam spre viitor, principalii factori negativi fiind preturile la legume, fructe, oua, din cauza secetei, si la alte alimente si preturile la energie, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie…

- Romania a avut in luna august al doilea cel mai mare avans al prețurilor producției industriale din Uniunea Europeana, dupa Irlanda.Ritmul anual de creștere al inflației industriale interne consemnat in august este cel mai mare din acest an, depașind cele mai pesimiste așteptari.August…

- Inflația calculata de Institutul Național de Statistica și afișata de BNR pentru luna august 2022 fața de aceeași luna a anului trecut a fost de 15,32%. Cele mai mari scumpiri anunțate de Institutul Național de Statistica in perioada analizata au fost la alimente, respectiv la gaze naturale. Din calculele…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, le cere prim-ministrului Nicolae Ciuca si ministrului Muncii, Marius Budai, sa faca public planul de taiere a pensiilor speciale, in contextul in care termenul prevazut in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este 31 decembrie. Intr-o postare…

- Biroul de statistica Eurostat a transmis miercuri, 1 septembrie, ca inflatia din zona euro a atins un nou record in august, de 9,1%, si ca principalul motiv il reprezinta preturile ridicate ale energiei, transmite CNBC.Cresterea preturilor este peste asteptari, un sondaj al economistilor Reuters…

- Preturile de consum in Ungaria si-au continuat cresterea in luna iulie, atingand cel mai ridicat nivel de dupa 1998, ceea ce nu ofera niciun ragaz pentru Banca Nationala a Ungariei, care a adoptat deja cea mai mare majorare a dobanzii de referinta din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, potrivit…