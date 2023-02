Stiri pe aceeasi tema

- Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la un avans de 2,8%. Ritmul de crestere a fost putin mai lent decat cel de 3,2% consemnat in trimestrul al treilea. Cheltuielile de consum, care reprezinta aproximativ 68% din PIB-ul american, au crescut cu 2,1% in ultimul trimestru al anului trecut,…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%."Preturile de consum…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, preturile medii de consum in luna decembrie 2022 fata de luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,8% (fața de 1,7% in perioada respectiva a anului 2021). Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea prețurilor la produsele alimentare și…

- Indicele preturilor de consum, care masoara un cos larg de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta si cu 7,1% fata de un an in urma, a raportat marti Departamentul Muncii. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la o crestere lunara de 0,3% si o rata de 7,3% pe 12…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 16,8% in luna noiembrie 2022, de la 15,32% in octombrie, pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 21,55%, marfurilor nealimentare cu 16,17% si serviciilor cu 9,51%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In luna noiembrie, preturile de consum au…

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut…

- Preturile de consum au inregistrat in ultimele luni cresteri puternice in regiunea cu 19 state membre, iar inflatia a urcat peste pragul de 10% luna trecuta, evidentiind gravitatea crizei costului vietii din blocul monedei unice. Datele initiale de miercuri au aratat insa ca inflatia generala a fost…

- Economistii chestionati de Reuters au estimat o crestere anuala a indicelui preturilor de consum de 10,7%, iar datele din octombrie marcheaza o crestere fata de cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani, de 10,1%, observat in septembrie. In ciuda introducerii programului guvernamental de garantare a…